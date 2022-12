Experts: droogte pakt dit jaar positief uit voor inkomen boeren

De extreme droogte van dit jaar is over het algemeen positief geweest voor de inkomsten van Nederlandse boeren. Onder meer melk, uien en aardappelen leverden meer op doordat de droogte hier relatief meeviel vergeleken met concurrerende landen, melden experts van onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research. Door betere sproeimogelijkheden viel de Nederlandse oogst nog hoger uit. Die kon door de schaarste ook nog tegen een hogere prijs worden verkocht.

De uienoogst van dit jaar brengt naar verwachting ruim twee keer zoveel op als die van vorig jaar en die van aardappelen stijgt met de helft. Hoewel Nederlandse boeren al klaagden over een slechte groei van hun gewassen door te weinig neerslag in een cruciale periode, bleek dit nog mee te vallen vergeleken met de situatie in het buitenland. Akkerbouwers verdienden dit jaar naar schatting gemiddeld 133.000 euro, een stijging van ruim 50.000 euro.

De hoogte van de opbrengsten is wel erg afhankelijk van de locatie van de teler. Zo vielen de oogsten op de droge zandgronden in het zuiden van Nederland tegen, terwijl in Flevoland de opbrengsten beter waren door een nattere bodem en meer sproeimogelijkheden. Onder meer in delen van Noord-Brabant waren tijdelijk sproeiverboden vanwege de droogte.

Glastuinbouwers hebben het vanwege hun hoge energieverbruik zwaar in deze tijden van duur gas, maar de relatief droge en warme maanden verzachtten die last dit jaar enigszins. Daardoor was er minder energie nodig om de kas te verwarmen, waardoor de kosten meevielen en de productie op niveau kon blijven.

Ook voor melkveehouders blijkt de droogte goed te hebben uitgepakt. Boeren in andere landen hadden meer last van de droogte, waardoor Nederlandse veehouders hun melk voor een 47 procent hogere prijs konden verkopen dan een jaar eerder. Dit is de hoogste prijs ooit. Ook het gemiddelde inkomen van melkveehouders (115.000 euro) was nog niet eerder zo hoog.