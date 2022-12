Facebook-moeder daalt op somber gestemd Wall Street

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, is maandag 4,1 procent gedaald op Wall Street, waar zorgen om een economische neergang weer op het sentiment drukten. Meta misbruikt volgens de Europese Commissie zijn macht om zijn eigen advertentieplatform Marketplace aan de man te brengen. Zo geeft Facebook zijn miljarden gebruikers automatisch toegang tot Marketplace en kunnen concurrerende advertentiediensten als eBay of Marktplaats daardoor worden weggedrukt.

Ook Disney daalde hard, uiteindelijk 4,8 procent. De film Avatar: The Way of Water, die naar verluidt 350 miljoen dollar kostte om te maken, werd zowel in de Verenigde Staten als in China door minder mensen bekeken in het eerste weekeinde in de bioscopen. Vorige week verlaagden sommige analisten hun omzetverwachtingen voor Disney al, onder meer door de hoge marketingkosten voor de tweede Avatar-film.

De beurzen in New York begonnen zonder duidelijke richting aan de dag, maar gaandeweg de handel greep de recessievrees weer om zich heen. Die trof vooral techbedrijven als Apple (min 1,6 procent), Microsoft (min 1,7 procent) en Amazon (min 3,4 procent).

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijke 0,5 procent in de min op 32.757,54 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,9 procent tot 3817,66 punten en techbeurs Nasdaq werd 1,5 procent lager gezet, op 10.546,03 punten.

Tesla werd 0,2 procent lager gezet na een positief begin van de dag. Beleggers in de fabrikant van elektrische auto’s reageerden verheugd op de uitslag van een door Elon Musk zelf opgezette poll op Twitter waarin hij zijn volgers de vraag voorlegde of hij moet aftreden als topman van het socialemediabedrijf. Volgens een ruime meerderheid moet hij dat inderdaad doen. Musk heeft beloofd zich aan de uitslag te houden, maar heeft zijn aftreden nog niet bekendgemaakt.

Musk kocht Twitter dit jaar voor 44 miljard dollar en veel aandeelhouders van Tesla zijn bezorgd dat hij meer tijd besteedt aan Twitter dan aan de autofabriek, waar hij ook de baas van is. Tesla zag dit jaar al zo’n 60 procent van zijn beurswaarde verdampen, mede doordat Musk voor miljarden aan Tesla-aandelen verkocht om de dure overname van Twitter te financieren.

De aandelen van het failliete cryptobedrijf Voyager Digital werden meer dan 50 procent meer waard. Concurrent Binance wil de bezittingen van Voyager overnemen.

De euro was 1,0605 dollar waard, tegen 1,0626 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 75,63 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 80,22 dollar per vat.