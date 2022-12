FNV stelde vaker ultimatum, gemiddelde loonstijging ruim 4 procent

Vakbond FNV heeft in 2022 vaker een ultimatum gesteld dan in andere jaren. In bijna een kwart van de cao-onderhandelingen zette de bond dat middel in om werkgevers onder druk te zetten om hogere lonen te gaan betalen. Dat leidde tot een gemiddelde loonstijging van meer dan 4 procent.

In totaal sloot FNV dit jaar 332 cao’s af. Bij tachtig trajecten werd een ultimatum gesteld. Dat is het hoogste aantal sinds de vakbond in 2000 begon met tellen. In een gemiddeld jaar wordt zo’n vijftig keer naar dat middel gegrepen.

Na een ultimatum volgen ook geregeld acties en stakingen. Die waren er niet meer dan in andere jaren, maar een aantal stakingen was wel opvallend, zoals die in het streekvervoer, bij NS, de Bijenkorf en op Schiphol.

De loonstijgingen in cao’s nemen overigens toe. Sinds 1 december gingen de cao-lonen, die in het cao-seizoen 2023 vallen, gemiddeld met 6,5 procent omhoog. Deze maand werden er veertien cao’s afgesloten.