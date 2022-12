Franse bond: beveiligers SNCF zetten staking feestweekenden door

Beveiligers van de Franse staatsspoorwegexploitant SNCF zetten een geplande staking tijdens de kerst- en nieuwjaarsweekenden door, maakte vakbond SUD Rail bekend. Zij gaan niet akkoord met een loonbod van de werkgever.

Het bestuur van de spoorwegmaatschappij bood de spoorwegmedewerkers een bonus van 600 euro, bovenop een loonsverhoging van 5,9 procent. Daar gaan ze dus niet mee akkoord. Bij een eerdere staking bij SNCF begin december, vanwege een conflict over lonen en arbeidsomstandigheden, kwam 60 procent van het treinverkeer in heel Frankrijk plat te liggen. De medewerkers legden het werk neer, onder meer uit onvrede over de oplopende kosten van levensonderhoud.

De Franse vakantiereizen worden de komende weken mogelijk niet alleen verstoord door de aanstaande staking bij het spoorwegbedrijf. Twee vakbonden hebben ook opgeroepen tot stakingsacties door stewardessen van Air France. Dat gebeurt mogelijk van 22 december tot 2 januari. Of die stakingen doorgaan, is op dit moment nog niet duidelijk.