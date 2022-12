Fugro: tv-uitzending over dambreuk Brazilië geeft eenzijdig beeld

De tv-uitzending over de betrokkenheid van Fugro bij de dambreuk in Brazilië geeft volgens de bodemonderzoeker een “eenzijdige en suggestieve kijk op de zaak”. Dat meldt het bedrijf maandag in een reactie op de uitzending van het journalistieke platform Pointer van KRO-NCRV.

In het programma werd op basis van een vertrouwelijk politierapport verklaard dat Fugro betrokken was bij de dambreuk in Brazilië in 2019, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Het bedrijf was op de dag van de doorbraak bezig met boorwerkzaamheden in de bewuste dam, in opdracht van het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale. Deze werkzaamheden zouden volgens het politierapport de aanleiding zijn voor de doorbraak van de instabiele dam. Een ander onafhankelijk onderzoeksrapport komt ook tot die conclusie.

Fugro stelt kennis te hebben genomen van de informatie die is gedeeld door de tv-uitzending. De instorting van de Brumadinho-dam in januari 2019 was volgens het bedrijf een tragische gebeurtenis, waarbij onder andere vier medewerkers van Fugro het leven lieten. “We herkennen onszelf niet zoals geportretteerd in de uitzending.”

Ook verklaarde het bedrijf niet op de hoogte te zijn van nieuwe informatie over de dambreuk. Er lopen volgens Fugro nog onderzoeken naar de ramp. Zolang deze plaatsvinden, kan het bedrijf geen verder commentaar geven. Fugro benadrukt wel dat de tot op heden afgeronde onderzoeken niet hebben geleid tot vervolging of juridische stappen tegen het bedrijf.

Het aandeel van het beursgenoteerde Fugro ging maandagochtend hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf zag bijna een derde aan beurswaarde verdampen.