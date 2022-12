Justin Bieber noemt H&M-spullen met zijn hoofd erop ’troep’

Justin Bieber is boos op winkelketen H&M. De kledingwinkel verkoopt spullen met Biebers hoofd erop, maar zonder zijn toestemming, zo schrijft Bieber op Instagram.

“Ik heb geen enkele goedkeuring gegeven voor de collectie die in de H&M hangt”, schrijft de 28-jarige zanger. “Allemaal zonder mijn goedkeuring en instemming. Ik zou het niet kopen als ik jullie was.”

De Canadese zanger is nog niet klaar met zijn uithaal naar de winkelketen. “De H&M-spullen die ze van mij hebben gemaakt, het is troep en ik heb er niet mee ingestemd”, plaatst hij later nog eens. “Koop het niet.”

Een woordvoerder van H&M laat weten dat het Zweedse kledingconcern de juiste procedures heeft gevolgd om toestemming te krijgen voor de collectie. H&M verkocht al enkele keren eerder kleding met de naam en beeltenis van Bieber erop, destijds verbonden aan tournees van de zanger.