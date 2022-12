Laatste stakingsdag treinpersoneel Arriva, in Zuidoost-Drenthe

Medewerkers van spoorbedrijf Arriva in Zuidoost-Drenthe staken maandag vanwege een stukgelopen cao-overleg. Donderdag werd er al gestaakt in Friesland, vrijdag in Groningen. In beide gevallen werden ook treinen in omringende provincies uit de dienstregeling gehaald.

De stakers eisen onder meer 10 procent loonsverhoging en regelingen om de werkdruk te verminderen. Volgens de FNV kwamen werkgevers hun afspraken meermaals niet na. Het conflict draait om een van de twee cao’s in het streekvervoer, die voor zo’n 1300 werknemers van bedrijven als Qbuzz, Arriva en Keolis geldt. Deze cao staat los van de cao Openbaar Vervoer waarover vorige week nieuwe gesprekken zijn begonnen.

De staking van maandag kan van invloed zijn op de dienstregeling tussen Emmen en Zwolle, het traject waarop enkel Arriva rijdt. Donderdag en vrijdag schrapte Arriva nog regionale treinen in de provincie Groningen en Friesland als gevolg van de stakingen in die provincies. Het treinpersoneel uit Friesland werkt namelijk ook op trajecten in Groningen en vice versa, waardoor een betrouwbare dienstregeling niet kon worden gegarandeerd.