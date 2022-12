Melkveehouder profiteert van inflatie, schade voor plantenteler

De energiecrisis heeft voor grote verschillen in de opbrengsten in de landbouw gezorgd. Veehouders profiteerden van de flink gestegen verkoopprijs van melk, waardoor het inkomen van deze groep dit jaar op het hoogste niveau ooit ligt. Producenten van bloemen en planten hadden juist dubbel last van de hoge inflatie: de energiekosten stegen fors terwijl minder mensen geld over hadden voor hun producten.

De inkomsten van pot- en perkplantenbedrijven zijn volgens een schatting van onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research dit jaar dan ook het meest gedaald. Het gemiddelde inkomen van deze kwekers was 6000 euro negatief, terwijl er vorig jaar nog 265.000 euro binnenkwam.

Snijbloemenbedrijven gingen mee in die ontwikkeling en zagen hun inkomen met 213.000 euro teruglopen tot het laagste niveau sinds 2013. Telers zetten hun productie vanwege de dure energie stop maar konden hun producten niet voor een hogere prijs verkopen.

Fruitbedrijven gingen er tienduizenden euro’s op achteruit. Zij verkochten hun appels en peren voor minder geld doordat andere EU-landen hier meer van teelden. Ook varkens- en melkgeitenhouders zagen hun inkomen dalen. Voer en energie werden duurder, terwijl de verkoopprijs van hun producten niet genoeg steeg.

De gemiddelde verkoopprijs van melk en ei ging in een jaar tijd met respectievelijk bijna de helft en een derde omhoog. Dat bleek voor ondernemers ruim genoeg om de flink gestegen kosten van onder meer voer op te vangen.

Groentebedrijven in de glastuinbouw hadden door de bank genomen juist een goed jaar. Zo verkochten komkommertelers voor “extreem goede prijzen” dankzij veel vraag vanwege het mooie zomerweer.

Ook akkerbouwers gingen er dit jaar op vooruit. Telers hadden, ondanks de lang aanhoudende droogte, een relatief betere aardappelen- en uienoogst dan collega’s elders in de EU waardoor zij konden verkopen tegen hogere prijzen. Uien gaan voor ruim twee keer zoveel geld de deur uit dan vorig jaar.