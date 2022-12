Onderzoek: Duitse ondernemers positiever gestemd

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is deze maand voor de derde maand op rij verbeterd. Dat meldde het vooraanstaande economische onderzoeksinstituut Ifo. Volgens Ifo is dat te danken aan hoop bij ondernemers in de grootste economie van Europa dat de inflatie een piek heeft bereikt en dat een diepe recessie van de belangrijkste handelspartner van Nederland in de winterperiode kan worden voorkomen.

Ondernemers werden “aanzienlijk” positiever over de vooruitzichten en over de huidige situatie, aldus Ifo. “Het Duitse bedrijfsleven gaat het feestdagenseizoen in met een gevoel van hoop”, aldus president Clemens Fuest.

In een commentaar schrijft ING-econoom Carsten Brzeski dat het een uitdagend jaar is geweest voor de Duitse economie, vooral door de hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Hij stelt dat de omvangrijke steunmaatregelen van de Duitse overheid hebben geholpen om te voorkomen dat de economie “over de afgrond” zou gaan. Volgens Brzeski blijven er wel uitdagingen en moet maar blijken in hoeverre het recente optimisme gerechtvaardigd is.