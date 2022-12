Schiphol verwerkte 4 miljoen passagiers in november

Schiphol heeft in november 4 miljoen passagiers verwelkomd. Dat zijn er meer dan de 3,1 miljoen een jaar eerder, maar nog steeds beduidend minder dan de ruim 5,3 miljoen reizigers in november 2019, voordat de coronacrisis toesloeg.

In het cijfer zijn ook de 1,4 miljoen reizigers meegenomen die op het nationale vliegveld overstapten van de ene op de andere vlucht. Het aantal verkeersvluchten van en naar Schiphol bedroeg vorige maand 30.349. Dat is een stijging van 7 procent vergeleken met vorig jaar. Ten opzichte van 2019 is het wel een daling van 20 procent.

De hoeveelheid luchtvracht en -post die via Schiphol werd vervoerd daalde op jaarbasis met 17 procent naar 119.074 ton. Ook het aantal vrachtvluchten ging omlaag.