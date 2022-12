Stimorol en Bubblicious in handen van bedrijf achter Fruittella

Snoepbedrijf Perfetti Van Melle, bekend van onder meer Fruittella, Mentos, Smint, Look-O-Look, Klene en Chupa Chups, neemt de kauwgomtak van het Amerikaanse snackconcern Mondelez grotendeels over. Voor de Europese en Noord-Amerikaanse activiteiten legt Perfetti Van Melle 1,35 miljard dollar neer. Dat is omgerekend een kleine 1,3 miljard euro. Ook fabrieken in de Verenigde Staten en Polen zijn onderdeel van de deal.

Met de overname komen kauwgommerken als Stimorol en Bubblicious in handen van het Italiaans-Nederlandse bedrijf. Ook andere merken als Trident, Hollywood en V6, die vooral buiten Nederland in de schappen liggen, worden overgenomen, net als enkele Europese snoepmerken.

Perfetti Van Melle haalde vorig jaar een omzet van haast 2,5 miljard euro. Het snoepbedrijf heeft wereldwijd een kleine 18.000 werknemers en is actief in meer dan 150 landen.

Mondelez blijft buiten Europa en Noord-Amerika nog wel kauwgom en snoep maken en verkopen. Het Amerikaanse concern wil zich meer gaan richten op chocolade en koekjes.