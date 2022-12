Toshiba onderuit op lagere Japanse beurs

Toshiba behoorde maandag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers verwerkten een bericht van de Japanse zakenkrant Nikkei dat het overnamebod op het elektronicabedrijf door de groep onder leiding van Japan Industrial Partners mogelijk lager zal uitvallen dan de verwachte 2,2 biljoen yen (ruim 15 miljard euro). Het aandeel Toshiba werd daardoor ruim 6 procent lager gezet.

Ook andere grote Japanse exportbedrijven verloren terrein door de aanhoudende vrees dat de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken door de rentes te blijven verhogen in de strijd tegen de inflatie. Autofabrikant Toyota zakte 1,5 procent en technologieconcern Sony verloor 0,8 procent. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron leverden 1,4 en 1,5 procent in. De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, liet daardoor opnieuw een verlies zien en eindigde 1,1 procent lager. Vrijdag raakte de graadmeter al 1,9 procent kwijt.

In Zuid-Korea en Australiƫ werden ook verliezen geleden. De Kospi in Seoul leverde 0,6 procent in en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,2 procent. De Chinese beurzen gingen eveneens omlaag. De hoofdindex in Shanghai daalde 1,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,5 procent in de min.

Vooral de uitbaters van casino’s in het gokparadijs Macau moesten het ontgelden door zorgen over het snel oplopende aantal coronagevallen en de sluiting van de meeste scholen in Shanghai vanwege de snelle verspreiding van het virus. Eerder profiteerden deze aandelen juist van het loslaten van het strikte coronabeleid en optimisme over de heropening van de Chinese economie. Wynn Macau zakte 9 procent in Hongkong en MGM China kelderde 14 procent.

Beleggers verwerkten daarnaast nog de uitkomsten van de jaarlijkse economische bijeenkomst van de Chinese leiders. Daarin beloofden ze onder meer om de economie in 2023 te stabiliseren en de economische groei aan te jagen via de binnenlandse consumptie. Bij de bijeenkomst in maart zullen naar verwachting concrete groeidoelstellingen bekend worden gemaakt.