Veel minder jongeren vragen werkloosheidsuitkering aan

Het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering is dit jaar flink gedaald. Tot en met oktober vroegen jongeren onder de 27 jaar bijna een derde minder WW-uitkeringen aan dan een jaar eerder. Ook in alle andere leeftijdsgroepen daalde het aantal nieuwe uitkeringen, meldt uitkeringsinstantie UWV.

In de regio’s Midden-Limburg en Zaanstreek-Waterland daalde het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering onder jongeren het hardst (44 procent). In heel Nederland vroegen in de eerste tien maanden van dit jaar nog bijna 30.000 jongeren een WW-uitkering aan.

Volgens het UWV zijn jongeren de eersten die profiteren van goede economische tijden. Door het hoge aantal vacatures spreekt de uitkeringsinstantie al langer van een arbeidsmarkt die nog nooit zo krap is geweest.

Het UWV waarschuwt ook dat jonge Nederlanders, omdat ze vaak een flexibel contract hebben, de eerste slachtoffers worden als het economisch minder gaat. De uitkeringsinstantie merkte vorige maand al een flinke stijging van het aantal ontslagaanvragen door werkgevers, maar of het is nog niet duidelijk of deze ontslaggolf doorzet.