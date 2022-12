Veel vluchten geannuleerd op luchthaven Frankfurt door ijzel

Op de luchthaven in Frankfurt zijn maandag veel vluchten geannuleerd vanwege de ijzige weersomstandigheden. Passagiers wordt gevraagd om online te controleren of hun vlucht nog vertrekt voordat ze naar de luchthaven reizen en om zo vroeg mogelijk te arriveren om in te checken.

Volgens een woordvoerster van Fraport, de uitbater van de grootste luchthaven van Duitsland, zijn 181 van de geplande 1100 vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd omdat de noordwestelijke landingsbaan in Frankfurt ’s ochtends was gesloten. Er wordt volgens haar hard gewerkt aan het ijsvrij maken van landingsbanen en vliegtuigen.

De ijzel verstoort ook het treinverkeer in het hele land, meldde Deutsche Bahn, waarbij veel treinen gedwongen worden om met lagere snelheden te rijden. De spoorwegmaatschappij waarschuwde reizigers rekening te houden met vertragingen en waarschuwde ook voor gladheid bij het in- of uitstappen op perrons.