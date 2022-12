Wijn uit Rivierenland krijgt EU-bescherming tegen namaak

Wijn uit Rivierenland, een gebied van 300.000 hectare waar de Achterhoek en Betuwe onder vallen, krijgt een Europese beschermde oorsprongsbenaming. Dat heeft de Europese Commissie besloten na een aanvraag voor een ‘Appellation d’Origine Protégée’ (AOP) door drie wijngaarden in het gebied.

De AOP is een Europese verordening die streekproducten bescherming biedt tegen namaak. Producten die het AOP-keurmerk dragen, moeten geproduceerd en verwerkt worden binnen een bepaald gebied volgens een gecontroleerde werkwijze. Van de druiven waarvan Rivierenlandwijn wordt gemaakt moet 85 procent afkomstig zijn uit het gebied.

In 2004 zijn de eerste wijnstokken aangeplant in het afgebakende geografisch gebied nadat nieuwe druivenrassen waren ontwikkeld voor het noordelijke klimaat in Nederland. De aanplant werd onder meer met behulp van Europese subsidies voor plattelandsvernieuwing gefinancierd. Het gebied wordt doorkruist door de Oude IJssel, de IJssel, de Nederrijn, de Lek, de Waal, de Linge, de Afgedamde Maas en de Maas. Er is veel tuinbouw en fruitteelt vanwege de vruchtbare riviergronden. De omstandigheden “dragen bij aan de kwaliteit van wijnen en geven ze fruitige aroma’s”, aldus de commissie.