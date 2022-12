Aantal chocolaterieën in Nederland neemt toe

In de afgelopen jaren zijn in Nederland een paar honderd ondernemers gestart die veelal zelfgemaakte chocoladeproducten verkopen. De Kamer van Koophandel (KVK) meldt dat het aantal ondernemingen in luxe chocolade sinds 2017 is toegenomen met bijna 30 procent.

Volgens de KVK stonden in 2017 ruim 950 ondernemingen ingeschreven. Begin dit jaar zijn het er ruim 1200. Vooral in coronatijd zijn er veel chocolaterieën bijgekomen.

De meeste (504) zijn gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. Als ook naar het aantal inwoners wordt gekeken, staan naar verhouding veel chocoladezaken in Zeeland en Limburg, met respectievelijk 9,8 en 9,7 chocolaterieën per 100.000 inwoners. In Flevoland (4,6), Overijssel (4,8) en Drenthe (4,8) is het aanbod het laagst.