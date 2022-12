Acties bij PostNL brengen bezorging kerstpost niet in gevaar

PostNL denkt de grote drukte in de dagen rond de kerst goed aan te kunnen en voorziet vooralsnog geen grote vertraging bij de bezorging van kerstkaarten en pakketten. “We hebben ons goed voorbereid”, benadrukt een woordvoerder. Eerder dreigden vakbondsacties nog voor problemen te zorgen, maar echte stakingen werden door de rechter verboden. Vakbonden BVPP en CNV organiseren nu wel stiptheidsacties onder het personeel, maar de impact daarvan is beperkt.

“Het is alle hens aan dek, maar alles loopt goed door”, klinkt het bij PostNL. Net als andere jaren helpt kantoorpersoneel mee met de bezorging om deze drukste periode van het jaar door te komen. Het bedrijf zet ook meer vrachtwagens in en voert meer ritten uit om pakketten te bezorgen. Zo moet PostNL voorbereid zijn om dagelijks tot 2 miljoen pakketjes te vervoeren, waar dat er normaal zo’n 1 miljoen zijn. PostNL is naar eigen zeggen nu ook in staat om 11 miljoen poststukken per dag af te leveren. Op een normale dag zijn dit er zo’n 8 miljoen.

De vakbonden liggen al een tijd met PostNL in de clinch over een nieuwe cao. Daarover is nog altijd geen akkoord bereikt. BVPP en CNV hebben onlangs stiptheidsacties aangekondigd. Dat betekent dat medewerkers, bijvoorbeeld de chauffeurs, zich heel strikt aan hun werktijden houden en niet extra werken.

CNV-bestuurder Anselma Zwaagstra stelt dat dit bij PostNL heel wat is, want volgens haar wordt er normaal veel extra gewerkt door het personeel. Het aantal medewerkers dat meedoet aan de acties verschilt wel erg van locatie tot locatie, erkent de vakbondsvrouw. “Het is niet zo dat mensen hierdoor hun post of pakketten niet meer bezorgd krijgen, maar het kan wel wat later worden”, schat ze in.

FNV dreigde eerder al met acties nadat die bond er niet uit was gekomen met PostNL. Daarop spande het bedrijf een kort geding aan, waarna de rechter enkel acties toestond die het bezorgen van essentiƫle post, zoals rouwkaarten en medische brieven, niet zou verstoren. FNV voelde zich vervolgens beknot. Eind november, zo meldde de bond destijds, zouden medewerkers daarom in het geheim hebben gestaakt.