AD en Libelle betalen klanten terug voor Fletcher-vouchers

Het AD en tijdschrift Libelle betalen kopers van ongebruikte vouchers voor een overnachting in een Fletcher-hotel hun geld terug. Ook koopjeswebsite SocialDeal gaat dat doen. De bedrijven nemen die stap nadat de Consumentenbond bide had aangesproken op het feit dat de vouchers misleidend zijn. Ze waren volgens klanten moeilijk in te wisselen en er werden verschillende niet te vermijden extra kosten in rekening gebracht.

De vouchers zouden volgens de advertenties in te wisselen zijn voor één overnachting voor 2 personen waarbij keuze was uit ruim 100 hotels. De afbeeldingen daarbij waren van diverse luxehotels, maar die waren alleen beschikbaar tegen bijbetaling. Zonder die extra toeslag zijn met de vouchers alleen overnachtingen bij 21 sobere hotels te boeken. Daar komen dan wel nog 5 euro reserveringskosten en 6 euro aan een onduidelijke ’taks’ bij.

De Consumentenbond controleerde ook de klacht over het moeilijk inwisselbaar zijn van de vouchers. Zonder gebruik te maken van de vouchers zijn aangesloten hotels gemiddeld 26 nachten te boeken, maar met de vouchers daalt dat tot 8. Bovendien lukt het nooit op vrijdagnacht of zaterdagnacht en accepteren sommige hotels de vouchers helemaal niet.

Het AD en Libelle, beide onderdeel van mediaconcern DPG Media, stopten nadat de Consumentenbond bij hen had aangeklopt direct met de advertenties. Ook werden de reserveringskosten geschrapt en de dit jaar verlopende vouchers verlengd. SocialDeal zegt dat “hun niets te verwijten valt” vanwege de onvermijdbare kosten en ontkent te misleiden. Ondanks een toezegging de beelden bij de advertenties aan te passen, deed het bedrijf dat nog niet.

Fletcher zelf zegt dat het om een momentopname gaat en ziet weinig klachten. Ook schrapt het bedrijf de onvermijdbare kosten niet. Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar noemt dat schandalig. “Wij hebben onze bevindingen voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en die herkent de problemen. In 2012 tikte de ACM Fletcher al eens om dezelfde redenen op de vingers. Het bedrijf beloofde toen beterschap, maar daar lijkt weinig van terecht te zijn gekomen.” Volgens de Consumentenbond zal de ACM Fletcher hotels opnieuw om opheldering vragen.