AEX-index weer onder 700 punten door recessievrees

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag over een breed front omlaag en zakte weer onder de grens van 700 punten. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de recessievrees weer de overhand kreeg. De angst voor een wereldwijde economische neergang laaide vorige week al op door de renteverhogingen van de centrale banken in Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De hogere rentetarieven bestrijden namelijk niet alleen de inflatie, maar zetten ook een rem op de economie.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent in het rood op 693,35 punten. Afgelopen vrijdag zakte de hoofdindex al voor het eerst sinds 10 november even onder de 700 punten. De MidKap daalde 1,4 procent tot 908,83 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 1,3 procent. De DAX in Frankfurt verloor 1 procent, ondanks een verdere daling van de Duitse producentenprijzen in november.

Op de Aziatische beurzen werden eveneens flinke verliezen geleden. Zo dook de Nikkei in Tokio 2,5 procent omlaag na een verrassende actie van de Bank of Japan. De Japanse centrale bank hield zoals verwacht het belangrijkste rentetarief ongewijzigd op min 0,1 procent, maar verraste de markten met een aanpassing van het programma om de rente op staatsobligaties te controleren.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 3,5 procent. Zorgtechnologieconcern Philips, techinvesteerder Prosus en betaalbedrijf Adyen volgden met minnen tot 1,9 procent. Financieel concern ING was de enige stijger met een plusje van 0,1 procent.

In de MidKap toonde Fugro (plus 3,8 procent) wat herstel. De bodemonderzoeker raakte maandag 23 procent aan beurswaarde kwijt. Beleggers schrokken van de onthulling door het tv-programma Pointer van KRO-NCRV. Daarin werd op basis van een vertrouwelijk politierapport gemeld dat Fugro betrokken was bij de dambreuk in Braziliƫ in 2019, waarbij 270 mensen om het leven kwamen.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die deze week naar de MidKap degradeerde, was de grootste daler, met een min van 2,8 procent. Metalengroep AMG en luchtvaartcombinatie Air France-KLM stonden ook in de staartgroep met verliezen tot 2 procent.

In Parijs zakte Engie 5 procent. Het Franse energiebedrijf waarschuwde dat de resultaten flink geraakt worden door het instellen van een Europees prijsplafond op energie.

De euro was 1,0608 dollar waard, tegen 1,0626 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 75,01 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper, op 79,72 dollar per vat.