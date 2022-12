AEX koerst af op lager begin door aanhoudende recessievrees

De AEX-index op het Damrak koerst dinsdag af op een lager begin van de nieuwe handelsdag. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar de recessievrees uiteindelijk toch weer de overhand kreeg. De angst op een wereldwijde economische neergang laaide vorige week al op door de renteverhogingen van de centrale banken in Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De hogere rentetarieven bestrijden namelijk niet alleen de inflatie, maar zetten ook een rem op de economie.

Ook de Aziatische beurzen lieten dinsdag flinke verliezen zien. De Nikkei in Tokio eindigde 2,5 procent lager na een verrassende actie van de Bank of Japan. De Japanse centrale bank hield zoals verwacht het belangrijkste rentetarief ongewijzigd op min 0,1 procent, maar verraste de markten met een aanpassing van het programma om de rente op staatsobligaties te controleren.

Die stap zorgde voor een flinke stijging van de rente op de Japanse obligatiemarkt en ook de Japanse yen steeg in waarde. De grote Japanse exportbedrijven, die de afgelopen tijd juist profiteerden van de goedkopere munt, zagen hun aandelenkoersen dalen. Ook wordt gevreesd dat Japanse bedrijven door de hogere marktrentes nu meer voor hun schulden moeten gaan betalen.

Ook in China ging de aandacht uit naar de centrale bank. De People’s Bank of China hield de rentetarieven voor leningen met een looptijd van één en vijf jaar ongewijzigd. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,7 procent.

Op het Damrak blijft Fugro in de belangstelling staan. De bodemonderzoeker raakte maandag 23 procent aan beurswaarde kwijt. Beleggers schrokken van de onthulling door het tv-programma Pointer van KRO-NCRV. Daarin werd op basis van een vertrouwelijk politierapport gemeld dat Fugro betrokken was bij de dambreuk in Brazilië in 2019, waarbij 270 mensen om het leven kwamen.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend hoger. De AEX won 0,1 procent tot 700,71 punten en de MidKap daalde 0,3 procent tot 921,77 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,5 procent in de min op 32.757,54 punten. De brede S&P 500 verloor 0,9 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,5 procent.

De euro was 1,0598 dollar waard, tegen 1,0626 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 75,51 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 80,32 dollar per vat.