Amerikaans staatspostbedrijf steekt miljarden in elektrisch rijden

Het Amerikaanse staatspostbedrijf United States Postal Service trekt bijna 10 miljard dollar, omgerekend 9,4 miljard euro, uit voor de koop van tienduizenden elektrische voertuigen om post te bezorgen. De federale dienst is van plan tegen 2028 voor zijn bezorgingsvloot 66.000 elektrische postbusjes aan te schaffen.

Met de investering wil US Postal de uitstoot door zijn bezorgdiensten terugdringen. Er worden nu 45.000 elektrisch aangedreven busjes gekocht van het bedrijf Oshkosh. De rest moet komen van andere bedrijven. De voertuigen moeten ook helpen bij het verlagen van het brandstofverbruik en bijdragen aan schone lucht in Amerikaanse woonwijken.

US Postal heeft momenteel een vloot van meer dan 220.000 oudere bezorgvoertuigen. Die bezorgen zes dagen in de week post op 163 miljoen adressen in de Verenigde Staten. Het is de bedoeling dat de vloot op termijn helemaal elektrisch wordt.