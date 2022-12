Europees Parlement wil Twitterbaas Musk ondervragen

Het Europees Parlement wil Twitterbaas Elon Musk ondervragen. Het parlement is ongerust over de plannen van de multimiljardair met het sociale medium en heeft hem uitgenodigd voor een openbare hoorzitting.

Voorzitter Roberta Metsola wijst Musk er in haar uitnodigingsbrief op dat “Twitter een centrale rol speelt in het democratische leven van de Europese Unie”. De berichtendienst “maakt maatschappelijke dialoog mogelijk”. Daarom is er alle reden om het aan de EU-regels te houden, schrijft Metsola volgens een woordvoerder.

Al spoedig na Musks aankoop van Twitter spraken Europarlementariërs en Eurocommissarissen hun zorgen uit. Ze vreesden dat de uitgesproken Tesla-baas, die altijd zwoer bij een haast absolute vrijheid van meningsuiting, haatberichten en nepnieuws ruim baan zou geven op Twitter. Dat Twitter een aantal journalisten die hadden bericht over het volgen van Musks privéjet tijdelijk weerde deed ook geen goed.

Of Musk de uitnodiging aanneemt of afslaat is nog niet bekend.