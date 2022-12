FM-frequenties moeten volgend jaar worden herverdeeld

De landelijke FM-frequenties moeten volgend jaar opnieuw verdeeld worden. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdagmiddag in hoger beroep bepaald. De rechter zette in juli een streep door het plan om de huidige zendvergunningen met drie jaar te verlengen en besloot dat een herverdeling voor 1 september 2023 geregeld moet zijn. Daarop gingen verschillende Nederlandse radiostations in hoger beroep.

De herverdeling wordt geregeld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De FM-frequenties zouden eigenlijk op 31 augustus dit jaar aflopen en volgens de Telecommunicatiewet worden herverdeeld. Maar het kabinet besloot de huidige licenties met drie jaar te verlengen. Het ging om een ‘noodverlenging’, zodat radiostations konden herstellen van de lage advertentie-inkomsten in coronatijd.

Radiostation KINK, dat graag een FM-frequentie wil, had twijfels over die coronaschade en vond een noodverlenging disproportioneel. De rechter stelde KINK in juli in het gelijk. Talpa, RadioCorp (SLAM! en 100% NL) en BNR waren het niet eens met het besluit en gingen in hoger beroep. Radiostation Qmusic en moederbedrijf DPG Media lieten eerder weten niet ontevreden te zijn met de uitspraak uit juli. Zij zijn “van mening dat een veiling, mits zorgvuldig voorbereid, het juiste besluit is voor een gezonde radiomarkt”, aldus Q-music eerder.

In totaal worden negen frequenties geveild voor een periode van twaalf jaar. Aan slechts twee kavels worden inhoudelijke eisen gesteld: er moet een radiostation komen voor Nederlandstalige muziek en een voor nieuws en actualiteiten. Het kabinet beperkt het aantal FM-frequenties dat een aanbieder van commerciële radio mag hebben tot drie. Dat betekent dat bijvoorbeeld Talpa, het moederbedrijf van Radio 10, Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica, in elk geval een van de vier huidige vergunningen kwijtraakt.

Dat zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor een eventuele overname van Talpa Network door RTL Group, omdat Talpa Network in dit geval een deel van zijn advertentie-inkomsten zal kwijtraken. De Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), moet het fusieplan nog goedkeuren alvorens überhaupt een fusie tussen de mediaorganisaties kan plaatsvinden. De ACM doet momenteel onderzoek naar de gevolgen van de fusieplannen voor adverteerders en producenten van televisieprogramma’s. Uit een eerste studie bleek volgens de toezichthouder dat de samensmelting negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie in het Nederlands medialandschap.