Gasprijs daalt door warmer weer en prijsplafond EU

De gasprijs is dinsdag weer gedaald als gevolg van het warmere weer in grote delen van Europa, waardoor de vraag naar de brandstof afneemt. Ook proberen handelaren in te schatten wat de impact is van het prijsplafond voor gas, dat volgend jaar in de Europese Unie van kracht wordt.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs dinsdagochtend met dik 4 procent tot 104 euro per megawattuur gas. Aan het begin van december schoot de gasprijs nog omhoog door de vrees voor een hoger gasverbruik door het koudere weer en het aanspreken van de gasvoorraden. Ook de eerder aangekondigde versoepelingen van de coronaregels in China, waardoor de vraag naar brandstoffen in het Aziatische land naar verwachting zal toenemen, stuwden de gasprijs.

Marktkenners van Bloomberg Intelligence verwachten dat het gasverbruik in Europa in 2022 met meer dan 50 miljard kubieke meter zal afnemen. Dat is de scherpste daling ooit. Het lagere verbruik wordt naast het warmere weer veroorzaakt door maatregelen van consumenten en bedrijven om minder gas te gebruiken vanwege de hoge prijzen.

Handelaren proberen daarnaast de potentiĆ«le risico’s voor de markt in te schatten van het prijsplafond voor gas van de Europese Unie. Zo wordt gevreesd dat gasleveranciers Europa in zullen ruilen voor beter betalende klanten in Aziatische landen.

Analisten van Goldman Sachs waarschuwden daarnaast dat een prijsplafond ook het risico met zich meebrengt dat consumenten meer gas gaan verbruiken, door het wegvallen van de prijsprikkel om dat juist niet te doen. Daardoor zou er alsnog een tekort aan gas kunnen ontstaan in Europa.