HR-dienstverlener: nettoloon tot ruim 4 procent omhoog in 2023

Werknemers in de zorg en het onderwijs en ambtenaren gaan er volgend jaar dankzij nieuwe belastingregels netto maximaal 4,29 procent op vooruit als hun brutosalaris gelijk blijft. Dat heeft HR-dienstverlener Visma Raet berekend nu pensioenfondsen PFZW en ABP hun definitieve premies hebben bekendgemaakt. De toename van het nettoloon is daarmee veel groter dan dit jaar. Toen was de stijging maximaal 0,69 procent.

Behalve de lagere belastingdruk gaan ook de minimumlonen omhoog. In de zorg stijgt dat met ruim 13,5 procent. Bij de overheid en in het onderwijs gaat het om net geen 12,3 procent.

Het bruto modale salaris gaat daarom volgens Visma Raet ook omhoog. Dat wordt 3086 euro per maand, 5,25 procent meer dan dit jaar. Werknemers in de zorg die dat bedrag nu al verdienen houden volgend jaar netto ruim 95 euro per maand meer over. Bij de overheid en in het onderwijs stijgt het nettosalaris voor die mensen met 82,79 euro per maand.