Kerstpakket vol met bruikbare traditionele levensmiddelen

Werknemers krijgen dit jaar vooral vooral duurdere, traditionele kerstpakketten met bruikbare levensmiddelen. Themapakketten met bijvoorbeeld alleen maar ingrediënten uit een bepaald land doen het minder goed. “We zien dat werkgevers veel meer meedenken met de werknemers”, zegt Julie Poierrié, salesmanager bij Kerstpakketten.nl in Uden.

Volgens haar worden er vooral meer pakketten met A-merken verkocht. “Producten waar mensen door de hoge inflatie juist op besparen in de supermarkt. We merken ook dat er juist duurdere pakketten gegeven worden dit jaar, ook wanneer je de inflatie buiten beschouwing laat”, zegt Poierrié. “Wat ook opvalt is dat er meer energiezuinige producten worden gegeven, zoals een slow cooker of iets om je warm te houden zoals een vuurschaal of een plaid”, vervolgt ze.

Volgens haar geven werkgevers meer uit aan het personeel om waardering te tonen. “Dat komt mede doordat personeel schaars is. Met een mooi kerstpakket maak je heel duidelijk dat je je personeel wil behouden”, stelt de manager.

Een kerstpakket kost bij haar gemiddeld tussen de 50 en 60 euro. In voorgaande jaren was dat 35 tot 40 euro. Poierrié verkoopt jaarlijks tussen de 150.000 en 200.000 kerstpakketten.

Ook Wesley Maan, eigenaar van WSM Kerstpakketten in Nieuwerkerk aan den IJssel, stelt vast dat er niet wordt bezuinigd op kerstcadeaus voor medewerkers. “Ik weet niet hoe het volgend jaar wordt wanneer bedrijven nog meer last krijgen van de hoge rekeningen, maar dit jaar gaat het heel goed”, zegt Maan.

Volgens hem zijn de plaids niet aan te slepen, met of zonder logo van het bedrijf. “Lampen op batterijen doen het ook heel goed. Daar kan je mee besparen op de energiekosten. We krijgen ook grote orders voor lekkere volle eetpakketten, waar mensen echt iets aan hebben.” Een pakket kost bij hem gemiddeld tussen de 40 en 50 euro, met uitschieters naar boven van 250 euro.

Groothandelsketen Sligro denkt dit jaar ongeveer 1 miljoen pakketten te verkopen, iets meer dan vorig jaar. “Het klassieke kerstpakket, met bruikbare producten die zo het keukenkastje in kunnen, is weer als vanouds aanwezig”, zegt een woordvoerder. Dat heeft alles te maken met de prijsstijgingen van levensmiddelen die heel veel mensen raken.”

Volgens brancheorganisatie Promotional Products Professionals (PPP) krijgen dit jaar zo’n 7,4 miljoen werknemers in Nederland een kerstpakket of cadeaukaart. Dat zijn er iets meer dan bijvoorbeeld in 2019, toen het aantal werd geschat op 7 miljoen. Naar schatting komt de kerstomzet voor heel de branche uit op ongeveer 370 miljoen euro.