Krant: ondanks coronasteun bonussen voor Lufthansa-top

Hoge bestuurders van luchtvaartmaatschappij Lufthansa kunnen miljoenenbonussen tegemoet zien voor 2021 en 2022, terwijl het concern in die periode staatssteun ontving. Dat schrijft Handelsblatt op basis van ingewijden. De raad van commissarissen van Lufthansa heeft volgens de Duitse zakenkrant toestemming gegeven voor de betalingen, ook al stemden enkele personeelsvertegenwoordigers tegen.

Door de coronapandemie was internationaal vliegverkeer vlak na de wereldwijde virusuitbraak amper mogelijk. De Duitse regering redde Lufthansa van een faillissement met 9 miljard euro aan financiƫle steun. Zo kocht de overheid zich in bij het luchtvaartconcern. Die aandelen verkocht de overheid in september.

Een woordvoerder van Lufthansa liet aan Handelsblatt weten dat de bonussen in 2025 worden uitbetaald, mits de zaken bij het bedrijf tot die tijd goed blijven gaan. De betalingen maken deel uit van een langetermijnbonus.