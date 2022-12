Nikkei onderuit na verrassende beleidsaanpassing Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag flink onderuit. De beurshandel stond volledig in het teken van het rentebesluit van de Bank of Japan. De centrale bank hield zoals verwacht het belangrijkste rentetarief ongewijzigd op min 0,1 procent, maar verraste de markten met een aanpassing van het programma om de rente op staatsobligaties te controleren. Die stap zorgde voor een flinke stijging van de rente op de obligatiemarkt en ook de Japanse yen steeg in waarde.

De Bank of Japan zal nu toestaan dat de rente op tienjarige Japanse staatsobligaties mag stijgen tot ongeveer 0,5 procent, ten opzichte van een eerdere bovengrens van 0,25 procent. Ook schroefde de centrale bank zijn aankopen van obligaties op tot 9 biljoen yen (zo’n 64 miljard euro) per maand, van 7,3 biljoen yen nu. Alle 47 door persbureau Bloomberg ondervraagde economen hadden geen beleidswijziging verwacht, hoewel de meesten wel hadden gezegd dat de centrale bank meer zou moeten doen om de werking van de obligatiemarkt te verbeteren.

De Japanse bankaandelen profiteerden van de verrassende stap van de centrale bank. Mitsubishi UFJ Financial Group dikte 5,5 procent aan en Mizuho Financial Group steeg bijna 4 procent. Andere aandelen doken echter omlaag. Vooral de techbedrijven kregen klappen. Techinvesteerder SoftBank zakte bijna 5 procent en chiptester Advantest verloor dik 3 procent. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 2,5 procent lager.

Ook in China ging de aandacht uit naar de centrale bank. De People’s Bank of China hield de rentetarieven voor leningen met een looptijd van één en vijf jaar ongewijzigd op respectievelijk 3,65 en 4,3 procent. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 2 procent. In Zuid-Korea en Australië werden eveneens verliezen geleden. De Kospi in Seoul daalde 1,1 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 1,5 procent in.