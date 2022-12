NS-personeel heeft nog altijd hoge werkdruk

Nu de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen helemaal is afgeschaald, neemt de werkdruk nog niet af, constateren vakbonden VVMC en FNV. Daar komt bij dat vorige week veel wisselproblemen ontstonden die de treinenloop dwarszaten. “Daar balen mijn leden enorm van”, zegt bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor.

Janssen krijgt geen extra meldingen van agressie of sociale onveiligheid in de trein en ook zijn collega Wim Eilert van vakbond VVMC krijgt geen signalen daarvan. “Er is altijd agressie geweest op de trein en dat zal ook wel zo blijven, helaas”, zegt hij. “Maar het is niet erger geworden.”

Eilert en Janssen geven allebei aan met de NS in gesprek te zijn over maatregelen om de druk voor de hoofdconducteurs te verlichten. Dat kan bijvoorbeeld door beveiligers of kantoorpersoneel met een verkorte opleiding als conducteur te laten werken. “Maar dat luistert heel nauw”, zegt Janssen. “De sociale veiligheid en de spoorveiligheid mogen niet in het geding komen.”

Beide vakbondsbestuurders geven aan dat de overleggen met de NS in een vergevorderd stadium zijn. Of het een kwestie van dagen of weken is, weet Janssen niet. “Dat is altijd moeilijk te zeggen en de feestdagen zitten er ook nog tussen, maar we hebben goede hoop.”