Opnieuw kleine verbetering consumentenvertrouwen eurozone

Het consumentenvertrouwen in de eurozone laat deze maand opnieuw een kleine verbetering zien, maar blijft nog wel ver onder het langjarige gemiddelde. Dat meldde de Europese Commissie op basis van haar vertrouwensindex. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder op de dag al bekend dat Nederlandse consumenten deze maand wat minder somber zijn.

Volgens de commissie ligt het vertrouwen nu iets hoger dan het laagste punt dat werd gemeten in 2020 bij de uitbraak van de coronapandemie. Ook in de gehele Europese Unie was sprake van een stijging. De zorgen bij Europeanen over de hoge inflatie en economie lijken dus verder af te zwakken. Het consumentenvertrouwen in het eurogebied en de EU daalde in september nog naar een historisch dieptepunt door de inflatie- en recessiezorgen.

De Europese Commissie komt later ook nog met cijfers over het economisch vertrouwen in het bedrijfsleven.