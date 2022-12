Sportartikelenmerk Nike ziet verkoop flink toenemen

Het Amerikaanse sportartikelenmerk Nike heeft in het afgelopen kwartaal de verkoop flink zien stijgen. Bij beleggers op de beurs in New York vielen de cijfers van Nike goed, want het aandeel ging flink omhoog in de handel nabeurs op Wall Street.

De omzet in het eind november afgesloten tweede kwartaal van het gebroken boekjaar steeg op jaarbasis met 17 procent tot 13,3 miljard dollar, omgerekend 12,5 miljard euro. Nike verkocht meer via gewone winkels en online. De digitale verkoop klom met een kwart. De nettowinst van het grootste sportmerk ter wereld bleef ongeveer gelijk op 1,3 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder.

In een toelichting op de cijfers zei topman John Donahoe dat de resultaten laten zien dat het merk een “diepe connectie heeft met consumenten”. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van sportmerk Converse, zei vertrouwen te hebben in de resultaten over het gehele boekjaar.

Nike was bij het WK voetbal in Qatar de grootste leverancier van voetbalshirts. Van de 32 deelnemende landen speelden er dertien met shirts van Nike, tegen zeven van de Duitse rivaal Adidas. Onder meer Nederland speelde met een tenue van Nike, net als gastland Qatar, Braziliƫ en Frankrijk. WK-winnaar Argentiniƫ speelde met shirts van Adidas.