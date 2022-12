Tuchtcommissie Banken legt voor het eerst zwaarste tuchtstraf op

Een bankmedewerker die bijna twee ton van de rekening haalde van erfgenamen van een overleden klant, mag drie jaar niet meer in de bancaire sector werken. Dat heeft de Tuchtcommissie Banken bepaald die daarmee voor het eerst in haar bestaan de zwaarst mogelijke tuchtmaatregel oplegt voor een overtreding van de bankierseed.

De man in kwestie boekte grote bedragen van de rekening van de erven over naar zichzelf en rekeningen van anderen. Ook haalde hij ongevraagd geld uit de muur, terwijl geld dat de erfgenamen vanwege het testament overmaakten naar goede doelen daar nooit werd ontvangen. De bank waarvoor hij werkte heeft hem eerder al ontslagen. Ook is aangifte gedaan bij de politie en de gelede schade wordt op hem verhaald.

Volgens de tuchtcommissie probeerde de bankmedewerker in deze zaak zijn praktijken ook nog te verdoezelen door een collega te betalen. De collega had de onrechtmatige overboekingen opgemerkt en wilde zwijggeld hebben. Deze collega is daarvoor ook door de tuchtcommissie bestraft, met een beroepsverbod van anderhalf jaar.

De bankierseed is sinds 2015 verplicht voor iedereen die bij een bank werkt. Wie deze ondertekent dient zich te houden aan bepaalde gedragsregels. De eed was destijds in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiƫle sector te herstellen.