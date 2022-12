Unibail en Philips houden AEX onder 700 puntengrens

De AEX-index wist dinsdag het openingsverlies wat terug te dringen. De hoofdindex bleef echter onder de grens van 700 punten door stevige koersverliezen van vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en zorgtechnologiebedrijf Philips. De angst voor een recessie bleef daarbij zorgen voor terughoudendheid bij beleggers.

De angst voor een wereldwijde economische neergang laaide vorige week al op door de renteverhogingen van de centrale banken in Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De hogere rentetarieven bestrijden namelijk niet alleen de inflatie, maar zetten ook een rem op de economie. De centrale banken hebben al aangegeven dat de rentes ook in het nieuwe jaar verder omhoog zullen gaan.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 698,33 punten. Afgelopen vrijdag zakte de hoofdindex al voor het eerst sinds 10 november even onder de 700 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 918,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,4 procent.

In Tokio joeg de Bank of Japan beleggers schrik aan met een verrassende actie. De Japanse centrale bank hield zoals verwacht het belangrijkste rentetarief ongewijzigd op min 0,1 procent, maar verraste de markten met een aanpassing van het programma om de rente op staatsobligaties te controleren. De Nikkei zakte daardoor 2,5 procent.

Naast Unibail-Rodamco-Westfield (min 4 procent) en Philips (min 2,4 procent) behoorden techinvesteerder Prosus en betaalbedrijf Adyen tot de grootste dalers in de AEX, met minnen tot 1,2 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML daalden tot 0,6 procent. Financieel concern ING was koploper met een plus van 0,9 procent.

In de MidKap toonde Fugro (plus 3,6 procent) wat herstel. De bodemonderzoeker kelderde maandag 23 procent. Beleggers schrokken van de onthulling door het tv-programma Pointer van KRO-NCRV. Daarin werd gemeld dat Fugro betrokken was bij de dambreuk in Braziliƫ in 2019, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Analisten van Kempen verhoogden het advies voor Fugro naar kopen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die deze week degradeerde naar de MidKap, was de grootste daler, met een min van 2,3 procent.

In Parijs zakte Engie 5,5 procent. Het Franse energiebedrijf waarschuwde dat de resultaten flink geraakt worden door het instellen van een Europees prijsplafond op energie.

De euro was 1,0635 dollar waard, tegen 1,0626 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 76,19 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 80,18 dollar per vat.