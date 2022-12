Verlies AEX, bodemonderzoeker Fugro toont wat herstel op Damrak

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een min gesloten, met name onder druk van koersverliezen voor winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en zorgtechnologiebedrijf Philips. In de MidKap toonde bodemonderzoeker Fugro wat herstel na de afstraffing een dag eerder. Op de aandelenbeurzen elders in Europa was een wisselend beeld te zien.

De AEX eindigde 0,5 procent in het rood op 697,25 punten. Daarmee bleef de index onder de grens van 700 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 923,27 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,4 procent. De FTSE in Londen werd 0,1 procent hoger gezet.

Unibail was de sterkste daler in de hoofdindex op Beursplein 5 met een min van 4,8 procent. Philips volgde met een daling van 2,9 procent. Koploper was financieel concern ING met een winst van 1,8 procent. Ook staalproducent ArcelorMittal, supermarktbedrijf Ahold Delhaize en verzekeraar Aegon stonden in de kopgroep met plussen tot 0,9 procent.

Fugro prijkte bovenaan de MidKap met een plus van 4,6 procent. Het aandeel kelderde maandag 23 procent. Beleggers schrokken van de onthulling door het tv-programma Pointer van KRO-NCRV. Daarin werd gemeld dat Fugro betrokken was bij de dambreuk in Brazilië in 2019, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Analisten van Kempen verhoogden het advies voor Fugro naar kopen. Fitnessketen Basic-Fit bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen met een verlies van 2,2 procent.

In Parijs zakte Engie 3,3 procent in waarde. Het Franse energiebedrijf waarschuwde dat de resultaten flink geraakt worden door het instellen van een Europees prijsplafond op energie. Kering, het Franse moederbedrijf van onder meer luxemerk Gucci, werd 3,8 procent lager gezet na een adviesverlaging door Société Générale.

Het Duitse kledingmerk Hugo Boss profiteerde van een verhoging van het beleggingsadvies door analisten van Deutsche Bank naar kopen en werd 2 procent duurder in Frankfurt.

De euro was 1,0629 dollar waard, tegen 1,0626 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 75,02 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 79,14 dollar per vat.