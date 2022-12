Vliegvelden wachten langer op volledig herstel van coronacrisis

Het duurt langer voordat de luchtvaart in Europa is hersteld van de coronacrisis dan aanvankelijk gedacht. De koepelorganisatie voor Europese luchthavens, ACI Europe, verwacht dat pas in 2025 evenveel of meer reizigers in het continent een vlucht boeken dan in het laatste jaar voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Dat is een jaar later dan bij eerdere ramingen.

Dat het herstel ten opzichte van 2019 langer op zicht laat wachten, komt volgens ACI Europe onder andere door de Russische inval in Oekraïne en de economische gevolgen daarvan. Zo is de inflatie erg hoog, wat op termijn de vraag naar vliegvakanties dreigt de drukken.

Daarbij zijn de prijzen voor vliegtickets uitzonderlijk hard gestegen. Internationale vluchten waren in Nederland in november bijna de helft duurder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tot nu toe is het vliegverkeer ten opzichte van het dieptepunt in 2020 hard toegenomen, omdat veel mensen na jaren van coronabeperkingen graag op vakantie willen. Toch zullen volgend jaar 9 procent minder reizigers via Europese luchthavens reizen dan in 2019, verwacht ACI Europe.

“Het aantal passagiers is sterk opgeveerd sinds het afgelopen voorjaar en blijft sterk in tijden van toenemende geopolitieke en economische tegenspoed”, verklaarde directeur-generaal Olivier Jankovec van ACI Europe. “Maar we verwachten dat het herstel afvlakt”, voegde hij daar aan toe, waarbij hij ook verwees naar de reisbeperkingen die China nog altijd hanteert vanwege het coronavirus.

Jankovec denkt dat vliegvelden die vooral toeristen verwelkomen volgend jaar al meer passagiers te verwerken krijgen dan voor de coronapandemie. Maar bij de luchthavens die het ook van zakenreizigers moeten hebben, zal dat nog niet het geval zijn. Er zullen in 2023 naar verwachting zo’n 220 miljoen vliegpassagiers minder zijn dan in 2019.