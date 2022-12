Wereldbank halveert groeiverwachting voor China vanwege corona

China laat volgend jaar waarschijnlijk veel minder economische groei zien dan eerder gedacht omdat de coronapandemie en -lockdowns er nog steeds zorgen voor grote ontwrichting. Dat zegt de Wereldbank, die zijn groeiverwachtingen voor de op een na grootste economie van de wereld flink heeft verlaagd.

Volgens de VN-instelling komt de groei voor dit jaar waarschijnlijk uit op 2,7 procent, waar bij de vorige raming in juni nog werd uitgegaan van een plus van 4,3 procent. De prognose voor volgend is teruggebracht van 8,1 procent naar 4,3 procent. Beide cijfers liggen ver onder het groeidoel van de Chinese regering van ongeveer 5,5 procent, een cijfer dat volgens veel analisten onhaalbaar is.

Na jaren van strenge lockdowns, massatesten, lange quarantaines en reisbeperkingen, heeft China eerder deze maand abrupt afstand gedaan van zijn zogenoemde zero-covidbeleid. Maar bedrijven kampen nog steeds met grote verstoringen door corona. Dat komt omdat het aantal coronabesmettingen de laatste tijd juist flink toeneemt en er nog steeds diverse beperkingen van kracht zijn.

“Voortdurende aanpassing van het Chinese coronabeleid zal cruciaal zijn, zowel om de risico’s voor de volksgezondheid te verminderen als om verdere economische ontwrichting tot een minimum te beperken”, stelt Mara Warwick, landendirecteur van de Wereldbank voor onder andere China en MongoliĆ«.

Deskundigen vrezen dat China slecht toegerust is om de nieuwste virusgolf het hoofd te bieden terwijl het land doorgaat met zijn heropening. Daarbij speelt mee dat miljoenen kwetsbare ouderen in China nog steeds niet volledig zijn gevaccineerd. Ook op andere fronten staat de economie onder druk. Zo gaat het al een tijd niet goed met de vastgoedsector en is de jeugdwerkloosheid in China vrij hoog.