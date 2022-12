Wereldbank: nog eens 610 miljoen dollar steun aan Oekraïne

De Wereldbank heeft goedkeuring gegeven aan een nieuw steunpakket van 610 miljoen dollar, omgerekend 575 miljoen euro, aan Oekraïne. Het geld wordt vooral ingezet voor financiering van gezondheidszorgdiensten, overheidsinstellingen en nutsbedrijven.

In een toelichting zegt Wereldbank-president David Malpass dat de Russische invasie van het land “verwoestende economische en humanitaire gevolgen heeft voor Oekraïne die de gezondheidssector, kritieke energie-infrastructuur en transportnetwerken raken”. Hij stelt dat er inmiddels al 18 miljard dollar aan noodfinanciering voor Oekraïne door de Wereldbank is gemobiliseerd sinds het begin van de oorlog in februari en dat daarvan reeds 15 miljard dollar is uitgekeerd.

De extra steun gaat naar toeslagen voor kinderen en families, de lonen van overheidsmedewerkers en betalingen voor nutsbedrijven. De Wereldbank stelt dat deze publieke voorzieningen van cruciaal belang zijn om het menselijk leed te verminderen en het land en de economie te herbouwen na de oorlog. Volgens de Wereldbank zijn tot dusver ongeveer 12 miljoen mensen in Oekraïne geholpen door de steunpakketten van de instelling.