Britse beveiligers Eurostar-treinen blazen staking af

Britse beveiligers die werken in opdracht van spoorwegbedrijf Eurostar hebben een tweedaagse staking afgeblazen, die donderdag zou beginnen. Volgens de vakbond RMT heeft hun werkgever een verbeterd voorstel voor een loonsverhoging gedaan. De Eurostar-treinen rijden tussen Parijs en Brussel naar Londen en ook vanaf Amsterdam naar de Britse hoofdstad.

In het laatste voorstel gaan de lonen gemiddeld met meer dan 10 procent omhoog. Voor de laagstbetaalden is er zelfs een loonsverhoging van bijna 29 procent. Er zijn ook afspraken over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden gemaakt.

Vakbond RMT zegt dat de beveiligers hard hebben gestreden voor een verbeterd voorstel en dat ze daarin zijn geslaagd. Het bedrijf Mitie, waar Eurostar het beveiligingswerk aan uitbesteedt, zegt blij te zijn dat de staking is afgeblazen.

De staking zou hebben geleid tot grote verstoringen van de stedentrips naar Londen met de kerstdagen. Op maandag 26 december rijden er toch al geen Eurostar-treinen vanwege een grote staking door Brits spoorpersoneel. Op vrijdag en zaterdag rijdt Eurostar met een aangepaste dienstregeling vanwege acties op het Britse spoor.