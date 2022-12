Gamers VS willen overname Activision door Microsoft voorkomen

Tien Amerikaanse gamers willen de geplande overname van gamesstudio Activision Blizzard door techconcern Microsoft tegenhouden. Ze zijn daarom naar de rechter in Californië gestapt. Eerder was de Amerikaanse mededingingswaakhond FTC ook al een zaak begonnen om de fusie te voorkomen.

De tien gamers stellen in hun aanklacht dat Microsoft met de overname van de maker van de bekende spellenreeks Call of Duty “enorme marktmacht in de computerspellensector” krijgt. Daarmee zou Microsoft ook rivalen kunnen uitsluiten, de hoeveelheid spellen die uitkomt kunnen beperken, de keuzevrijheid van consumenten kunnen beperken en op andere manieren de concurrentie dwars kunnen zitten.

Microsoft heeft 69 miljard dollar over voor Activision Blizzard. De geplande overname leverde het bedrijf, dat groot is in de gameswereld dankzij spelcomputer Xbox, ook al kritiek op van concurrent en PlayStation-maker Sony. Behalve de Amerikaanse autoriteiten kijkt ook Europa of de overname door de beugel kan.