Google is van Duits mededingingsonderzoek rond nieuwsdienst af

De Duitse mededingingsautoriteit beëindigt een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Google via zijn dienst voor nieuwsberichten. Het techbedrijf heeft volgens het Bundeskartellamt “belangrijke aanpassingen” doorgevoerd die de zorgen over concurrentievervalsing wegnemen.

De kwestie draait om de dienst Google News Showcase die het zoekmachinebedrijf in 2020 opzette. Uitgevers van nieuwsmedia kunnen door hen gekozen artikelen via die dienst prominenter in beeld krijgen op websites. Maar de Duitse kartelwaakhond vreesde dat artikelen van nieuwsmedia die niet meededen met die dienst op een lagere plek terecht zouden komen bij de algemene zoekresultaten van Google.

Het Bundeskartellamt meldt nu dat Google die vrees heeft weggenomen met de belofte artikelen uit Google News Showcase weg te laten uit de algemene zoekresultaten. Ook heeft het Amerikaanse techbedrijf toegezegd dat nieuwsmedia die meedoen aan News Showcase hun zogeheten naburige rechten volledig houden. Dat zijn een soort auteursrechten die techbedrijven moeten betalen als ze doorverwijzen naar artikelen van bijvoorbeeld kranten.

Duitsland bestempelde Alphabet, het moederbedrijf van Google, eerder dit jaar als bedrijf met een erg grote invloed in meerdere sectoren. Daardoor is het voor de mededingingsautoriteit gemakkelijker geworden om onderzoeken te openen naar het techbedrijf. Er loopt nog steeds een onderzoek naar Google Maps en mogelijke concurrentievervalsing door ingebouwde beperkingen.