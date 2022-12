Japanse banken winnaars op lagere beurs Tokio

Japanse banken zijn woensdag overwegend met winsten de handel uitgegaan op de aandelenbeurs in Tokio, maar over de volle breedte sloot de beurs de handelsdag opnieuw af met verlies. Beleggers verwerken nog altijd de aanpassing in het beleid van de centrale bank van Japan, die bepaalde dat de rente op staatsobligaties sterker mag oplopen dan voorheen.

De banken Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial en Mizuho Financial wonnen tot circa 4 procent, nu hogere rentes mogelijk ook voor meer winstgevendheid zorgen. De Nikkei 225 sloot 0,7 procent lager. Een dag eerder verloor de hoofdindex al 2,5 procent.

Sportkleding- en schoenenmerk Asics won ruim 2 procent na de bekendmaking van de kwartaalcijfers van Nike. Die concurrent boekte een hogere winst dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

De Hang Seng-index in Hongkong won juist 0,4 procent en de beurs in Shanghai zakte 0,3 procent. Volgens onderzoek van de bank Standard Chartered zijn kleine bedrijven in China pessimistischer geworden, ondanks de versoepelingen van het voorheen erg strenge coronabeleid in het Aziatische land.

Juneyao Airlines zakte 0,5 procent. De Chinese luchtvaartmaatschappij kondigde aan in 2023 weer naar alle internationale bestemmingen te vliegen die het voor de coronapandemie ook aandeed.

De Kospi in Seoul stond tussentijds 0,2 procent lager en de All Ordinaries in Sydney steeg 1,3 procent. Een vat Amerikaanse olie won 0,2 procent aan waarde en kostte 76,38 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 80,28 dollar per vat