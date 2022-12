Keurslager ziet Nederlanders weer rond het gourmetstel met kerst

De slagers in Nederland merken met de kerstbestellingen vrijwel niets van de koopkrachtdaling bij consumenten. “Het is echt druk, we hebben niet het idee dat er minder geconsumeerd gaat worden dan andere jaren”, zegt Joep Klaver, directeur van de Keurslager. Zijn organisatie telt 350 slagerijen verspreid over het land.

Volgens hem gaat er “verschrikkelijk veel” gegourmet worden. “Op dat vlak komen er nu heel veel bestellingen binnen. Maar dat zien we ook voor mooi, groot luxe vlees, zoals wij dat noemen. Dat zijn de gevulde rollades, de chateaubriands. Ook zien we dat er veel mensen lekker buiten gaan barbecue├źn”, zegt Klaver.

Daarbij kiezen mensen volgens hem steeds vaker voor gemak. “We zien dat er veel animo is voor kant-en-klare gerechten die zo op tafel kunnen worden gezet. Bijvoorbeeld voorgerechtjes zoals carpaccioschaaltjes en beef tatakischaaltjes; gegrilde biefstuk met Japanse oestersaus eroverheen”.

Volgens hem wordt er volop ingezet op thuiskoken en dineren met grote groepen, families en vrienden. “In de coronajaren zagen we veel meer bestellingen voor maximaal vier personen, maar nu is het weer als vanouds. Misschien dat door de marktomstandigheden en de inflatie mensen wat meer voor het thuis genieten kiezen in plaats van buiten de deur eten. Hoewel ik ook hoor dat de horeca nagenoeg vol zit”, aldus de directeur. “Wij hebben in ieder geval het beeld dat er enorm veel lekker thuis uitgepakt gaat worden.”

Volgens het CBL, brancheorganisatie van supermarkten, zijn dit jaar vooral de “echte kerstklassiekers” populair, zoals kalkoenfilet en varkenshaas. “Maar er zijn dit jaar ook veel vegetarische en veganistische gerechten te vinden. Ook blijft gourmetten een geliefde kerstactiviteit om gezellig samen met familie en vrienden te doen deze dagen en wordt er uitgepakt met lekkere toetjes”, zegt een woordvoerster.

Volgens haar doen mensen hun best om het dit jaar thuis gezellig te maken. “En daar hoort lekker en vers eten en drinken bij. Contact hebben met elkaar en fijne gesprekken voeren is belangrijker dan ooit.”