Koerssprong sportmerk Nike op Wall Street na kwartaalcijfers

Nike maakte woensdag een koerssprong van bijna 13 procent op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden positief op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse sportmerk, dat de verkopen flink zag stijgen. Nike was onder meer bij het WK voetbal in Qatar de grootste leverancier van voetbalshirts. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van sportmerk Converse, zei vertrouwen te hebben in de resultaten over het gehele boekjaar en verhoogde de omzetverwachting.

De stemming op Wall Street bleef optimistisch, nadat dinsdag al een einde werd gemaakt aan een vierdaagse verliesreeks. De hoop op een mogelijke eindejaarsrally nam daardoor weer wat toe. De Amerikaanse beurzen koersen echter af op een slecht beursjaar. Volgens gegevens van Bespoke Group zagen Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven tot nu toe 11,7 biljoen dollar aan marktwaarde verdampen ten opzichte van het hoogste niveau op 3 januari dit jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,9 procent hoger op 33.150 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3846 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 10.579 punten.

De Amerikaanse verkoper van sportschoenen Foot Locker profiteerde van de sterke resultaten van Nike en klom bijna 6 procent. Ook andere sportmerken als Under Armour, Skechers en Lululemon gingen mee omhoog en wonnen tot 6 procent.

FedEx dikte 5,7 procent aan. De pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht vanwege agressieve kostenverlagingen. De omzet viel wel wat tegen. FedEx kondigde echter aan de kosten verder te gaan verlagen met een extra 1 miljard dollar.

Tesla klom 0,5 procent. Elon Musk zegt af te treden als topman van Twitter als hij een opvolger heeft gevonden. Kritische beleggers in Tesla riepen Musk, die ook topman is bij de autofabrikant, al op om op te stappen als hoogste bestuurder van Twitter, omdat het socialemediabedrijf te veel van zijn aandacht opslokt. Daarnaast meldde de Amerikaanse site Electrek dat Tesla een vacaturestop heeft aangekondigd en begin volgend jaar een deel van het personeel zal ontslaan.

Drogisterijketen Rite Aid kwam met kwartaalcijfers en verloor daarop 7,7 procent. Koffieketen Starbucks ging 1,3 procent omlaag na een afwaardering door zakenbank Jefferies.