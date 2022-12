Nederlanders willen massaal uit eten met kerst na 2 coronajaren

Nederlanders willen na twee coronajaren waarin dat niet kon graag weer uit eten met de kerstdagen. Dat merkt restaurantboekingsite Bookdinners, die ziet dat het aantal boekingen voor diners op hetzelfde niveau ligt als in 2019. Daarnaast is het aantal boekingen voor de lunch met een derde toegenomen ten opzichte van die laatste keer dat er geen beperkingen waren voor het vieren van de kerst. Bookdinners bekijkt niet alleen eigen gegevens, maar ook die van andere reserveringssites.

Ook bij hotelketen Fletcher zien ze dat er veel animo is om uit eten te gaan met Kerstmis, maar ook voor arrangementen met hotelovernachtingen en eten in een. “We waren voorbereid op de mogelijkheid dat mensen vanwege de hoge inflatie de hand op de knip zouden houden”, vertelt operationeel directeur Ben de Ruijter van de keten met ruim honderd hotels. “Maar dat zien we totaal niet. We zitten bijna volgeboekt en de laatste plekken raken we ook nog wel kwijt.”

De Ruijter denkt dat de behoefte om gezamenlijk Kerstmis te vieren sterk is na twee jaar waarin we slechts met een paar mensen konden vieren. “We merken dat er voor grotere gezelschappen wordt geboekt dan in 2019.” Dat ziet ook Bookdinners dat over 40 procent grotere gezelschappen spreekt dan buiten de kerstperiode.

De horeca is ook op die wens ingespeeld, meldt Bookdinners, dat deels in handen is van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Eind september zetten sommige restaurants al hun kerstdiner online en de reserveringen gingen begin oktober van start. Dat is drie weken eerder dan in andere jaren.

Qua soort restaurant wordt er niet op de kleintjes gelet, aldus de reserveringsdienst. Zowel luxe restaurants als familierestaurants zitten vol.

Ook na Kerstmis willen mensen nog genieten, zien ze bij Fletcher. “Ook arrangementen voor oud en nieuw lopen goed, vooral die met extra’s als live muziek”, zegt De Ruijter. “Het lijkt erop dat Nederlanders na een paar moeilijke jaren de feestdagen echt willen vieren.”