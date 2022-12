Nike blinkt uit op hoger Wall Street na goede cijfers

Sportartikelenproducent Nike was woensdag een opvallende stijger op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en dat werd beloond door beleggers op Wall Street met een koerssprong van meer dan 12 procent. Daardoor zaten ook andere sportmerken flink in de lift.

De omzet van Nike, dat ook eigenaar is van sportmerk Converse, ging in het afgelopen kwartaal sterker omhoog dan verwacht. Het grootste sportartikelenbedrijf ter wereld zei verder vertrouwen te hebben in de resultaten over het gehele boekjaar.

Andere sportmerken als Under Armour, Skechers en Lululemon Athletica liftten mee met plussen tot 5,2 procent. Sportwinkelketen Foot Locker werd bijna 10 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex eindigde met een winst van 1,6 procent op 33.376,48 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 1,5 procent vooruit tot 3878,44 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,5 procent tot 10.709,37 punten. De hoofdgraadmeters maakten een dag eerder al een eind aan een vierdaagse verliesreeks, mede geholpen door koopjesjagers.

Handelaren verwerkten ook meevallende cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Volgens marktonderzoeker Conference Board is het vertrouwen deze maand gestegen naar het hoogste niveau sinds april door afzwakkende zorgen over de hoge inflatie.

FedEx (plus 3,4 procent) kon eveneens op aandacht rekenen. De pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht vanwege agressieve kostenverlagingen. FedEx kondigde daarnaast aan de kosten verder te gaan verlagen met een extra 1 miljard dollar.

Het aandeel Tesla ging licht omlaag na de stevige daling op dinsdag. Elon Musk heeft gezegd af te treden als topman van Twitter als een opvolger is gevonden. Kritische beleggers in Tesla riepen Musk, die ook topman is bij de autofabrikant, al op om op te stappen als hoogste bestuurder van Twitter omdat die functie te veel van zijn aandacht opslokt.

Drogisterijketen Rite Aid kwam met kwartaalcijfers en kelderde daarop ruim 17 procent. De resultaten van cruisemaatschappij Carnival vielen wel in goede aarde want dat aandeel steeg 4,7 procent.

De euro noteerde 1,0608 dollar, tegen 1,0629 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 78,45 dollar. Brentolie werd 3 procent duurder op 82,36 dollar per vat.