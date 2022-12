Ook pensioenfonds PME wil klimaatneutraal worden

PME, het pensioenfonds voor de sector metalektro, wil dat alle bedrijven waarin het belegt in 2030 hun CO2-uitstoot hebben gehalveerd ten opzichte van 2019. In 2050 zouden ze netto helemaal geen CO2 meer moeten uitstoten. Met die aankondiging volgt PME ambtenarenpensioenfonds ABP dat vorige week eenzelfde stap aankondigde.

Volgens de voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME, Eric Uijen, is de uitdaging om de klimaatverandering tegen te gaan enorm. “Daarom kiezen wij voor een absolute reductie van CO2. Dat betekent simpelweg dat de bedrijven in onze beleggingsportefeuille minder kilo’s CO2 uitstoten. We kiezen niet voor een relatieve doelstelling omdat we niet willen dat door koersstijgingen onze CO2-doelstelling sneller bereikt is.”

PME heeft ook voor verschillende beleggingscategorieën, bijvoorbeeld vastgoed en infrastructuur, specifieke reductiedoelstellingen opgesteld. Zo moet de uitstoot op het gebied van vastgoed in 2030 per vierkante meter 40 procent lager liggen dan in 2020. Eerder besloot PME al om beleggingen in primaire steenkoolproductie en olie- en gasproductie uit te sluiten. De vrijgekomen 1,2 miljard euro wordt belegd in de overgang naar hernieuwbare energie, aldus het fonds dat met ruim 600.000 deelnemers een van de grootste pensioenfondsen van Nederland is.