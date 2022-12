Pakketbezorgers nemen maatregelen na ingrepen Arbeidsinspectie

PostNL, DHL, GLS en DPD, de vier grootste pakketbezorgers van het land, nemen na veel ingrepen van de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen om misstanden als illegale tewerkstelling en onderbetaling te voorkomen, en dus “eerlijker” te werken. Dat constateert de Arbeidsinspectie die het gevoel heeft dat haar boodschap eindelijk is geland in de sector.

Het gaat om een veelvoud aan maatregelen, bijvoorbeeld tracking om goed bij te houden wie wat bezorgt en betere screening van onderaannemers waarmee zaken wordt gedaan. Een en ander zou er al toe hebben geleid dat de bedrijven enkele onderaannemers de deur hebben gewezen. “Aanvankelijk waren bedrijven niet overtuigd van de ernst. De interventies hebben gezorgd voor een groter gevoel van noodzaak voor verandering”, zegt de toezichthouder over de eigen rol in het proces.

Afgelopen jaren hebben veel controles plaatsgevonden. Zo zijn depots vanwaar pakketten over het land worden verspreid geïnspecteerd. Ook is onderzoek gedaan naar ingehuurde aannemers en onderaannemers. Bij een groot aantal inspecties waren bijvoorbeeld ook de politie en de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) betrokken. Daarbij zijn vaak misstanden geconstateerd, merkt de inspectie op. Dan gaat het ook om onvolledige administratie, te lange werktijden en zwartwerken.

In totaal zijn 125 (onder)aannemers gecontroleerd en is naar 77 werkgevers nader onderzoek ingesteld. Er zijn uiteindelijk 68 boetes opgelegd, bij elkaar goed voor 855.000 euro. Op dit moment lopen er nog elf onderzoeken van de Arbeidsinspectie. Ook zijn zwaardere middelen ingezet zoals waarschuwingen om een locatie preventief stil te leggen. Verder is veel met de pakketorganisaties gesproken.

De Arbeidsinspectie is van mening dat de bedrijven inmiddels verbetering laten zien. Er is dit jaar ook met tientallen (onder)aannemers gesproken om na te gaan of hun opdrachtgever maatregelen had genomen. Bijna 60 procent van de ondervraagden gaf aan een veranderde aanpak te zien. Wel waren zij over algemeen nog erg negatief over de gehanteerde tarieven. Veel ondernemers stelden dat wanneer ze aan alle regels van eerlijke betaling willen voldoen, ze geen winst meer kunnen maken. Dat laatste is evenwel niet iets waar de Arbeidsinspectie over gaat.

Volgens de Arbeidsinspectie blijft het risico wel aanwezig dat de door opdrachtgevers genomen maatregelen “wegzakken”. Daarom zal de waakhond de komende jaren actief blijven controleren of partijen zich aan de regels houden.