Philips koploper in AEX na testresultaten beademingsapparatuur

Philips was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index met een winst van 4,5 procent. Beleggers reageerden op de testresultaten van de slaapapneu-apparaten van het zorgtechnologieconcern. Volgens Philips blijkt daaruit dat de risico’s op gezondheidsklachten van gebruikers van de eerste generatie zogeheten Dreamstation-apparaten “zeer klein” zijn. Twee derde van de 5,5 miljoen apparaten die Philips moet vervangen zijn van dit type. Van die vervangende apparaten heeft het bedrijf inmiddels 90 procent gemaakt.

De problemen met de beademingsapparatuur drukten dit jaar opnieuw zwaar op de aandelenkoers van Philips. Het zorgtechnologieconcern zag in 2022 meer dan 60 procent van zijn beurswaarde verdampen. Vorig jaar, toen de problemen aan het licht kwamen, raakte Philips al bijna een derde aan waarde kwijt.

De stemming op het Damrak was gematigd positief, nadat Wall Street dinsdag een vierdaagse verliesreeks wist te doorbreken. Beleggers lijken de zorgen over een mogelijke recessie even aan de kant te schuiven en de recent flink gedaalde aandelen weer op te pikken.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 699,90 punten. Dinsdag sloot de hoofdindex voor het eerst sinds 9 november onder de 700 punten. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 927,34 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent, na een verdere verbetering van het consumentenvertrouwen in Duitsland.

Naast Philips stonden vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en platenlabel UMG in de kopgroep van de AEX, met winsten van ruim 1 procent. Chemicaliƫndistributeur IMCD sloot de rij met een verlies van 2 procent.

In de MidKap daalde ABN AMRO 0,3 procent, ondanks een koopadvies door analisten van AlphaValue/Baader. PostNL won 0,6 procent. De grote Amerikaanse pakketbezorger FedEx boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht vanwege agressieve kostenverlagingen. De omzet viel wel wat tegen.

In Frankfurt stegen Adidas en Puma ruim 5 procent na sterke resultaten van Nike. Het Amerikaanse sportartikelenmerk zag de verkopen afgelopen kwartaal flink stijgen en het aandeel werd in de nabeurshandel op Wall Street stevig hoger gezet.

De euro was 1,0632 dollar waard, tegen 1,0629 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 75,93 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 79,79 dollar per vat.