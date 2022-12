Philips-topman blij voor patiënten over uitkomst slaapapneu-tests

Dat tests uitwijzen dat de problemen met slaapapneu-apparaten van Philips nauwelijks tot gezondheidsproblemen bij gebruikers hebben geleid, is vooral voor patiënten een mooie uitkomst. Dat zegt topman Roy Jakobs van het medisch technologiebedrijf die meent dat voor hen “een periode van onzekerheid ten einde komt”.

De definitieve resultaten bevestigen wat Philips al in juni bekendmaakte. “Maar nu hebben we ook gegevens over de schadelijkheid van deeltjes van het schuim die los konden komen”, geeft Jakobs aan. Zowel de hoeveelheid van die deeltjes als de chemische samenstelling blijft volgens de tests binnen de veiligheidsmarges. “Ook dat is zeer bemoedigend.”

De tests hebben betrekking op ruim twee derde van de apparaten die onderdeel vormen van de terugroepacties. Nog eens twee types slaapapneu-apparaten zijn zeer vergelijkbaar en Jakobs verwacht dat de uitkomsten voor die types, die binnenkort komen, vergelijkbaar zijn. “Dan hebben we het al over 95 procent van de apparaten.” De resterende 5 procent betreft apparaten met een ander soort isolatieschuim en de tests daarvan duren nog wat langer.

In juni bij de voorlopige resultaten gaf Jakobs’ voorganger Frans van Houten aan dat die ook voor eventuele schadeclaims gunstig waren. Jakobs wil op rechtszaken niet vooruitlopen. “Maar deze resultaten zullen daar uiteraard ook gebruikt worden en beter werken dan andere resultaten omdat het uitgebreide en gedegen tests zijn.”

De hele terugroepactie voor de slaapapneu-apparaten ligt op schema om begin 2023 te worden afgerond. Maar daarmee is het nog niet ‘business as usual’, geeft Jakobs aan. De Amerikaanse toezichthouder FDA en de Amerikaanse justitie werken nog aan een zogeheten consent decree. Dat is een goedkeuring om weer verder medische apparaten te leveren, maar daar worden dan wel een aantal voorwaarden gehangen. Het gaat dan om zaken die Philips moet verbeteren zoals mogelijk de kwaliteitscontrole en interne processen.

Wanneer deze goedkeuring er is weet Jakobs niet. “Dat is een proces waar we weinig invloed op hebben, maar ik verwacht het zeker in 2023.”