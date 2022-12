Poetin opent productie Siberisch gasveld voor levering aan China

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag het Oost-Siberische gasveld Kovykta in gebruik genomen. Dat deed hij in een ceremonie die op de Russische staatstelevisie werd uitgezonden.

Het gasveld is cruciaal voor Rusland om meer gas te kunnen leveren aan China, nu de leveringen aan Europa grotendeels zijn weggevallen door spanningen over de Russische inval in Oekraïne. Er zijn namelijk geen gaspijpleidingen die de West-Siberische gasvelden verbinden met China.

Het Kovykta-gasveld bevat 1,8 biljoen kubieke meter van de fossiele brandstof. Volgens Poetin betekent de ingebruikname een grote economische boost voor het oosten van zijn land.